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Центр помощи животным «Велес» выпустил в лес лисиц и енотовидных собак

  /   Обновлено: 06 июля 2021 20:29
Общество
Центр помощи животным «Велес» выпустил в лес лисиц и енотовидных собак
vk.com  /  РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным

Санкт-Петербург, 6 июля. Сотрудники из центра помощи диким животным «Велес» опубликовали видео, где выпускают зверей в естественный ареал обитания после реабилитации.

На видео можно заметить, что изначально животные проявляли крайнюю осторожность и не спешили выходить из клеток. Однако после того, как они поняли, что им ничего не угрожает, они отправились в лес.

Сотрудники «Велеса» уточнили, что отпускают в дикую природу только здоровых животных. Отпущенные лисы и енотовидные собаки оказались в центре из-за различных причин, но все они прошли лечение, окрепли и набрались сил.

Специалисты по работе с животными рассказали, что поначалу звери испытывают страх из-за того, что попадают в неизвестную среду обитания. Для них все новое: запахи и отсутствие вольеров. Однако потом у них включается генетика, которая формировалась тысячи лет, добавили эксперты.

Сотрудники белгородского зоопарка ранее спасли верблюда. В социальных сетях они увидели фото сильно истощенного животного.

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