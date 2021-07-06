Более 50 петербуржцев привились от коронавируса в Цирке на Фонтанке за два часа

Санкт-Петербург, 6 июля. Новый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции открылся в Петербурге. Теперь привиться можно в Цирке на набережной реки Фонтанки.

Отмечается, что всего за два часа работы от коронавируса вакцинировались более 50 жителей Северной столицы. Перед входом в здание даже образовалась очередь.

Те петербуржцы, которые вакцинируются от COVID-19 в Цирке, смогут получить пригласительные билеты на представление итальянских артистов TOGNI. Этот пункт вакцинации организовали совместно с городской поликлиникой № 39 Центрального района. Он будет работать до 1 сентября.

Бездомным петербуржцам ранее рассказали, как пройти бесплатное медобследование. Так, в городе более полугода работает проект «Мобильный флюорограф», в рамках которого специально оборудованный автомобиль ездит по улицам и бесплатно предоставляет услуги флюорографии.