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Более 50 петербуржцев привились от коронавируса в Цирке на Фонтанке за два часа

  /   Обновлено: 06 июля 2021 19:30
Общество
Более 50 петербуржцев привились от коронавируса в Цирке на Фонтанке за два часа
Невские Новости  /  Дарья Коваленок

Санкт-Петербург, 6 июля. Новый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции открылся в Петербурге. Теперь привиться можно в Цирке на набережной реки Фонтанки.

Отмечается, что всего за два часа работы от коронавируса вакцинировались более 50 жителей Северной столицы. Перед входом в здание даже образовалась очередь.

Те петербуржцы, которые вакцинируются от COVID-19 в Цирке, смогут получить пригласительные билеты на представление итальянских артистов TOGNI. Этот пункт вакцинации организовали совместно с городской поликлиникой № 39 Центрального района. Он будет работать до 1 сентября.

Бездомным петербуржцам ранее рассказали, как пройти бесплатное медобследование. Так, в городе более полугода работает проект «Мобильный флюорограф», в рамках которого специально оборудованный автомобиль ездит по улицам и бесплатно предоставляет услуги флюорографии.

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петербург вакцинация коронавирус
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