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В Колпино приступили к сносу последнего ветхого жилья в рамках программы реновации
Общество
В Колпино приступили к сносу последнего ветхого жилья в рамках программы реновации
Pr scr stroi.mos.ru

Санкт-Петербург, 6 июля. Последние аварийные жилые дома начали сносить в десятом квартале Колпино на Павловской улице в рамках городской программы «Развитие застроенных территорий».

Инвестор профинансировал расселение и снос 22 старых домов. Вместо них на Павловской улице появится многоквартирный дом на 350 семей.

Программа реновации не только позволит решить жилищные проблемы, но и поспособствует развитию городских территорий. Об этом заявил губернатор Петербурга Александра Беглова

Работы планируют завершить к концу 2022 года. В ближайшее время ветхие дома снесут также в кварталах «Усть-Славянка» и «Красный Кирпичник».

Российские специалисты по недвижимости ранее отметили рост числа «серийных» ипотечников. Так, москвичи, пользуясь программами льготной ипотеки и реновации, чаще стали брать сразу несколько кредитов на покупку жилья.

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