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Продавец смартфонов из Петербурга похитил товары и бросил работу
Происшествия
Продавец смартфонов из Петербурга похитил товары и бросил работу
flickr.com  /  @Marco Verch

Санкт-Петербург, 6 июля. Сотрудник салона сотовой связи украл 18 смартфонов и бросил работу, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

В полицию обратился начальник недобросовестного продавца. Он рассказал, что молодой человек не явился на службу и перестал выходить на связь. Когда заявитель приехал в салон, на витрине не оказалось 18-ти смартфонов.

Сумма материального ущерба устанавливается. Видеонаблюдение отсутствует. С места происшествия изъяли следы рук, ботинки и куртку.

Еще одно ограбление произошло в столичном районе Южное Бутово. Двое неизвестных ворвались в магазин и забрали товары, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, сообщало РИАМО.

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