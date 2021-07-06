Продавец смартфонов из Петербурга похитил товары и бросил работу

Санкт-Петербург, 6 июля. Сотрудник салона сотовой связи украл 18 смартфонов и бросил работу, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

В полицию обратился начальник недобросовестного продавца. Он рассказал, что молодой человек не явился на службу и перестал выходить на связь. Когда заявитель приехал в салон, на витрине не оказалось 18-ти смартфонов.

Сумма материального ущерба устанавливается. Видеонаблюдение отсутствует. С места происшествия изъяли следы рук, ботинки и куртку.

Еще одно ограбление произошло в столичном районе Южное Бутово. Двое неизвестных ворвались в магазин и забрали товары, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, сообщало РИАМО.