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Нетрезвых водителей отправили на борьбу с борщевиком в Ленобласти

  /   Обновлено: 06 июля 2021 15:32
Общество
Нетрезвых водителей отправили на борьбу с борщевиком в Ленобласти
Личный архив Николая Петрова

Санкт-Петербург, 6 июля. Нарушители уже второй год косят борщевик у реки в селе Тосненского района. Сейчас там работают четверо нетрезвых водителей.

В пресс-службе районной администрации выразили надежду, что нарушителей порядка для борьбы с сорняком хватит хотя бы на три года, передает издание «Подъем». Борщевик необходимо косить в одном и том же месте в течение пяти лет. К общественным работам привлекают в основном нетрезвых водителей, добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что борщевик стал причиной паники среди жителей Петербурга. Опасное растение заметили в разных районах Северной столицы, а на шоссе Революции проросло около 200 стеблей растения.

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растения борщевик сорняк
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