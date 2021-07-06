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Бездомным петербуржцам рассказали, как пройти бесплатное медобследование

  /   Обновлено: 06 июля 2021 13:02
Общество
Бездомным петербуржцам рассказали, как пройти бесплатное медобследование
Федеральное агентство происшествий  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 6 июля. Исполнительный директор АНО «Благотворительная больница» Сергей Иевков рассказал, как бездомные могут провериться на туберкулез и сифилис.

По словам специалиста, помимо коронавирусной инфекции, опасность для бездомных представляют и другие заболевания. На брифинге, прошедшем в медиацентре «Патриот», он напомнил, что большая часть людей без определенного места жительства страдают от туберкулеза или сифилиса.

Иевков сообщил, что в Санкт-Петербурге более полугода работает проект «Мобильный флюорограф». Специально оборудованный автомобиль ездит по улицам города и бесплатно предоставляет услуги флюорографии. Если у пациента выявляют нарушения, то его доставляют в больницу.

Глава «Благотворительной больницы» отметил, что для обнаружения туберкулеза медики применяют технику скрининга — первичного обследования групп клинически бессимптомных лиц. Однако он считает, что при обнаружении ВИЧ-инфекции ситуация усложняется, так как без документов человеку нельзя встать на учет в больницу.

Эксперт рассказал, что в Санкт-Петербурге насчитывается около 60 тыс. бездомных людей, однако проект «Благотворительная больница» тестирует в месяц примерно 70 пациентов, что является «каплей в море». Иевков добавил, что медобследованием людей, попавшим в трудную ситуацию, может заниматься государство в рамках нацпроекта. Он рассказал, что его программа активно собирает статистику о таких людях и будет готова предоставить ее в октябре 2021 года.

Реаниматолог Иевков ранее объяснил, как решить проблему вакцинации бездомных от COVID-19. Он заявил, что вакцинация этой категории населения — важная стратегическая задача для российского государства.

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