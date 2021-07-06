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Привившихся от коронавируса петербуржцев призвали сдать плазму
Общество
Привившихся от коронавируса петербуржцев призвали сдать плазму
pixabay.com

Санкт-Петербург, 6 июля. Жители Петербурга, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, теперь могут стать донорами плазмы.

Раньше плазму принимали только у переболевших COVID-19. Об этом рассказала главврач городской станции переливания крови Татьяна Засухина.

По ее словам, сначала желающие стать донором должны пройти первичную консультацию по телефону или через Telegram-канал станции. После этого человеку высылается электронная анкета. Затем с претендентом связывается врач-трансфузиолог, чтобы выяснить, нет ли каких-либо противопоказаний для донорства, пишет «Петербургский дневник».

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее отчитался о ситуации с вакцинацией против коронавируса. По словам градоначальника, Северная столица скоро выйдет на рубеж в 1 млн привитых от COVID-19.

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петербург вакцинация коронавирус
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