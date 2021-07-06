Возгорание произошло в отеле в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 6 июля. Возгорание произошло в отеле на Садовой улице в Петербурге. Спасатели эвакуируют людей.

Сообщение о пожаре поступило в 00:05. Пожар произошел в Адмиралтейском районе, на улице Садовая, дом 62А.

ТАСС сообщает, что возгорание произошло в номере отеля «Холидей ИНН». На месте происшествия работают 37 пожарных и восемь единиц техники. Пожар локализовали в 00:27. Площадь горящего номера составляет 20 квадратных метров. Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.

Ранее стало известно о пожаре в квартире в Калининском районе в Санкт-Петербурге. В ликвидации происшествия приняли участие 14 спасателей и 3 единицы техники.