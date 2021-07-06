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Информацию о найденных в мусоре реагентах проверяют в Петербурге
Происшествия
Информацию о найденных в мусоре реагентах проверяют в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 6 июля. Информацию о коробках с химическими веществами, которые обнаружили в мусорном контейнере в Санкт-Петербурге, проверяют.

Экстренные службы Петербурга получили сообщение, в котором говорилось об обнаружении семи коробок с химическими веществами на проспекте Просвещения. На месте инцидента работают спасатели. Остальные подробности происшествия выясняются, передает РЕН ТВ.

Петербуржец пошел выносить мусор, но не смог его выкинуть, так как из мусорных контейнеров торчали коробки. Мужчина сообщил, что увидел банки с реагентами.

Недавно стало известно о выбросе хлора в Ижевске. Сообщается, что утечка хлора произошла из бочки, объем которой составляет 800 килограммов.

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чп химия реагенты
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