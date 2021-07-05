Полицейские задержали пьяного водителя мопеда на востоке Петербурга

Санкт-Петербург, 5 июля. Сотрудники ДПС Санкт-Петербурга задержали нетрезвого водителя мопеда в Невском районе. Транспортное средство было без государственных номеров.

Мужчина, находившийся за рулем мопеда, оказался уроженцем Всеволожского района Ленинградской области. Водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает региональная ГИБДД.

По словам инспекторов ДПС, житель Ленобласти имел признаки состояния, при котором не стоит садиться за руль. Так, от мужчины пахло спиртным, была частично нарушена речь, а кроме того, нарушитель не мог стоять ровно. Патрульные попросили нетрезвого водителя пройти освидетельствование в машине ГИБДД, которое показало наличие опьянения.

Затем те же результаты дала медицинская экспертиза. Жителя Ленобласти задержали и назначили ему административное наказание. Любителя двухколесных транспортных средств обязали уплатить штраф в размере 30 тыс. рублей и лишили права управлять мопедом на срок 18 месяцев.