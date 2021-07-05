Беглов отчитался о ситуации с вакцинацией против COVID-19 в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 июля. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город в ближайшее время выйдет на рубеж в 1 млн привитых против коронавирусной инфекции.

По словам Беглова, город практически достиг показателя в 20 тыс. прививок в сутки. Губернатор отметил, что когда уровень вакцинированных горожан превысит 1 млн человек, это составит примерно одну пятую часть населения Санкт-Петербурга.

По его мнению, в Северной столице достигнуты хорошие темпы вакцинации. Он подчеркнул, что город добился этого благодаря сознательности жителей и разветвленной сети прививочных пунктов.

Александр Беглов ранее заявил о хорошем самочувствии после ревакцинации от COVID-19. Он вакцинировался повторно в конце июня.