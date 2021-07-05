Пациента центра Бехтерева нашли под окном больницы с переломами и ушибами

Санкт-Петербург, 5 июля. Пациента Центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева обнаружили под окнами медицинского учреждения с многочисленными травмами, характерными для падения с высоты.

Прибывшие на место обнаружения больного врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, а также переломы правого бедра и левой лодыжки. Об этом сообщает источник в экстренных службах.

Также у пострадавшего обнаружили травматический шок и раны на лице. Известно, что петербуржец упал с высоты третьего этажа. Бригада скорой помощи забрала упавшего мужчину в оперблок НИИ. По словам врачей, пациент находился на лечении с диагнозом «рекуррентное депрессивное расстройство».