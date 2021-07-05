Внедорожник перевернулся у станции метро «Московская» в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 июля. Внедорожник Hyundai перевернулся после столкновения с Mercedes возле станции метро «Московская», сообщил источник Федерального агентства новостей.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не получил серьезных повреждений. Движение в районе ДТП затруднено.

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Оба автомобиля получили повреждения.

Незадолго до этого на Васильевском острове произошла авария с участием пяти транспортных средств. Машины буквально разбросало по проезжей части.