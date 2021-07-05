Рабочий упал со строительных лесов и сломал несколько ребер в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 июля. В больницу Северной столицы с множественными травмами был доставлен 48-летний мужчина. Предположительно, он упал со строительных лесов.

Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму груди, закрытый перелом 4-9 ребер справа, ушиб поясничной области, закрытый пневмоторакс справа. Состояние оценивается как тяжелое. Его поместили в операционный блок, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Полицейские опросили сестру уроженца Узбекистана. Она рассказала, что пришла домой с работы и увидела брата, который плохо себя чувствовал. Мужчина пояснил, что упал со второго этажа строительных лесов. После того, как его состояние ухудшилось, женщина вызвала скорую помощь.

Подозреваемый открыл стрельбу в воздух на детской площадке, сообщал ФАН. Инцидент произошел во дворе дома на улице Спутников в Екатеринбурге.