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Петербурженка обругала полицейского и разорвала на нем форму

  /   Обновлено: 05 июля 2021 18:33
Происшествия
Петербурженка обругала полицейского и разорвала на нем форму
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 5 июля. Агрессивная девушка напала на сотрудника полиции и разорвала его форменное обмундирование, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Сержант полиции заявил, что ранее неизвестная ему 26-летняя петербурженка атаковала его в отделении, повредила одежду, ударила рукой по лицу и ногой в область паха, тем самым причинив физическую боль. Кроме того, все это время дебоширка обзывала его нецензурными словами, оскорбляя честь и достоинство.

Пострадавший не намерен обращаться за медицинской помощью, но просит привлечь нападавшую к ответственности. Он предоставил запись с камеры видеонаблюдения. По данному факту возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Подозреваемую задержали, но позднее отпустили под подписку о невыезде.

Похожий случай произошел весной в одном из супермаркетов Северной столицы. Вспыльчивый покупатель устроил скандал и укусил за пальцы полицейского, пытавшегося его успокоить.

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