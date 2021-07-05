Умер генеральный консул Турции в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 июля. Генеральный консул Турции Мехмет Ферхан Йорулмаз скончался в Петербурге, сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

По информации турецких СМИ, причиной смерти дипломата стали осложнения, вызванные COVID-19. Министр иностранных дел Турции выразил соболезнования его родным.

Мехмет Ферхан Йорулмаз родился в 1964 году. В октябре прошлого года он был назначен на пост генерального консула Турции в Петербурге.

Несколько недель назад посол Украины в Таиланде Андрей Бешта скончался в номере отеля на острове Ко-Липе. По словам сына, накануне мужчина жаловался на самочувствие.