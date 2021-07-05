Петербуржцам рассказали о возобновлении автобусных рейсов до Хельсинки с 15 июля

Санкт-Петербург, 5 июля. Автобусный маршрут между Санкт-Петербургом и Финляндией решено восстановить с 15 июля текущего года. Транспорт будет ходить несколько раз в неделю.

Добраться до Хельсинки из Северной столицы можно будет по вторникам, четвергам и субботам. Со временем рейсы станут ежедневными, сообщил представитель перевозчика Ecolines Андрей Волков.

Цена билета составляет 2,7 тыс. рублей, а на преодоление всего пути понадобится ориентировочно семь часов. Для поездки пассажирам будут необходимы все разрешающие документы.

Некоторые европейские страны открыли границы для туристов, привитых российской вакциной от коронавируса. Например, Хорватия с 28 июня увеличила количество регулярных авиарейсов с Россией.