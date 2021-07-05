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В Петербург доставили почти 50 тысяч доз вакцины «Спутник V»

  /   Обновлено: 05 июля 2021 16:12
Общество
В Петербург доставили почти 50 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 5 июля. Более 49 тыс. доз вакцины от коронавируса в понедельник поступило в Санкт-Петербург. Как уточнили в местном правительстве, речь идет о партии препарата Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»).

Как уточнили в Смольном, на фармбазу Петербурга поступило 49 200 доз препарата. Всего в Северную столицу поставлено 1 128 532 доз вакцины.

«Запас вакцины в Петербурге пополняется регулярно», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Вопросы поставки вакцин от коронавирусной инфекции решены практически во всех регионах России. Как ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в стране созданы все условия для вакцинации.

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Все новости / Общество / В Петербург доставили почти 50 тысяч доз вакцины «Спутник V»
вакцина коронавирус covid19
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