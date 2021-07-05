Виновные в гибели рабочего при обрушении СКК получили условные сроки

Санкт-Петербург, 5 июля. Суд вынес приговор фигурантам дела о гибели рабочего при обрушении спортивно-концертного комплекса (СКК). Директора ООО «Техснаб» и работников этой фирмы признали виновными.

Все трое мужчин получили условные сроки по два года за инкриминируемые им деяния, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Кроме того, судья взыскал в пользу родственников погибшего по 900 тыс. рублей с каждого фигуранта дела.

Трагедия, в результате которой погиб рабочий, произошла в начале 2020 года. На объекте демонтировали крышу здания, и в какой-то момент она рухнула на землю. Мужчину, получившего травмы при обрушении, спасти не удалось.