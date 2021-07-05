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Турок приехал в Петербург изучать русский язык и лишился 165 тыс. рублей в такси

  /   Обновлено: 05 июля 2021 12:47
Происшествия
Турок приехал в Петербург изучать русский язык и лишился 165 тыс. рублей в такси
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Санкт-Петербург, 5 июля. Поездка на такси обернулась для гражданина Турции ограблением. Водитель забрал у иностранца два дорогих смартфона, браслет и кошелек с 200 евро.

Инцидент произошел 3 июня. Подвыпивший гражданин Турции возвращался домой после отдыха в баре на машине, водитель которой представился «таксистом». Во время поездки иностранец уснул, а когда проснулся, автомобиль уже стоял в незнакомом ему месте.

После этого турок оказался на улице: шофер вытащил его из салона и ограбил. Общий ущерб от действий злоумышленника составил 165 тыс. рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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петербург ограбление такси турок
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