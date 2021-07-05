Сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося перед матчем Евро-2020 юного болельщика

Санкт-Петербург, 5 июля. Сотрудники ОМОН Северо-Западного федерального округа Росгвардии помогли отыскать юного футбольного болельщика, который потерялся на чемпионате Европы — 2020.

Родственники сами попытались найти ребенка, но безрезультатно. Тогда родители обратились к патрулю ОМОН Северо-Западного округа Росгвардии. Они заявили, что из-за большого количества людей мальчик отстал и потерялся возле стадиона «Арена — Санкт-Петербург».

Поиски осложнило то, что мальчик не владеет русским языком. Сотрудники Росгвардии передали ориентировку на него по рации, и спустя считанные минуты потерянного ребенка нашли и сопроводили к родителям. Мама мальчика выразила признательность росгвардейцам за оперативную помощь, поделились в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии спасли трехлетнюю девочку от падения с балкона на третьем этаже, сообщал ФАН. Плач ребенка привлек внимание прохожих, сделавших звонок в диспетчерскую.