Антициклон принесет в Петербург жару до +30 градусов 5 июля

Санкт-Петербург, 5 июля. Погода в Петербурге окажется под влиянием антициклона, который вернет в город жару, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В городе на Неве ожидается малооблачная и сухая погода. Столбики уличных термометров покажут до +31 градуса, а в Ленинградской области — до +32 градусов.

Таким образом температурный фон в Северной столице будет на пять-шесть градусов выше климатической нормы. При этом такие показатели подбираются к суточному рекорду максимальной температуры воздуха, который был установлен 80 лет назад. Тогда воздух в Петербурге прогрелся до +31,8 градуса, добавил синоптик.

Однако на некоторые регионы России в начале недели обрушатся сильные дожди и штормовой ветер. Непогода придет на юг Европейской России, Крым и Урал.