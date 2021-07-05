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Антициклон принесет в Петербург жару до +30 градусов 5 июля
Общество
Антициклон принесет в Петербург жару до +30 градусов 5 июля
pixabay.com

Санкт-Петербург, 5 июля. Погода в Петербурге окажется под влиянием антициклона, который вернет в город жару, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В городе на Неве ожидается малооблачная и сухая погода. Столбики уличных термометров покажут до +31 градуса, а в Ленинградской области — до +32 градусов.

Таким образом температурный фон в Северной столице будет на пять-шесть градусов выше климатической нормы. При этом такие показатели подбираются к суточному рекорду максимальной температуры воздуха, который был установлен 80 лет назад. Тогда воздух в Петербурге прогрелся до +31,8 градуса, добавил синоптик.

Однако на некоторые регионы России в начале недели обрушатся сильные дожди и штормовой ветер. Непогода придет на юг Европейской России, Крым и Урал.

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