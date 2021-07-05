Пожарные выехали на вызов в Красносельском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 5 июля. Сообщение о пожаре в Красносельском районе Петербурга на Красной улице поступило 5 июля в 06:54. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

В ведомстве сообщили, что произошло возгорание гаража на небольшой площади. Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. В тушении пожара были задействованы две единицы спецтехники и 10 спасателей.

Недавно сотрудники МЧС выехали на вызов в Усачевских банях. Там произошло возгорание сауны на площади пять квадратных метров.