Гидрометцентр предупредил петербуржцев о потеплении в течение недели

Санкт-Петербург, 5 июля. Столбики термометров в Северной столице поднимутся до отметки +30 градусов уже в понедельник. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно информации Гидрометцентра, такая погода на 8 градусов выше климатической нормы Северной столицы. Вильфанд отметил, что «это очень жаркая погода для Санкт-Петербурга».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд заявил, что температура воды на российских курортах достигла максимальных показателей. Температура воды в Туапсе равна 29 градусам, а в Геленджике и Анапе — 27 градусам.