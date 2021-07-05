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Гидрометцентр предупредил петербуржцев о потеплении в течение недели
Общество
Гидрометцентр предупредил петербуржцев о потеплении в течение недели
Невские Новости  /  Иван Дьяков

Санкт-Петербург, 5 июля. Столбики термометров в Северной столице поднимутся до отметки +30 градусов уже в понедельник. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно информации Гидрометцентра, такая погода на 8 градусов выше климатической нормы Северной столицы. Вильфанд отметил, что «это очень жаркая погода для Санкт-Петербурга».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд заявил, что температура воды на российских курортах достигла максимальных показателей. Температура воды в Туапсе равна 29 градусам, а в Геленджике и Анапе 27 градусам.

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погода Роман Вильфанд санкт-петербург
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