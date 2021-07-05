Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 02:50
02:43
Армия
Генерал ВСУ Мартиросян сравнил военные возможности Украины и России
02:37
Происшествия
Сильный дождь оставил без электричества почти 82 тыс. жителей Ставрополья
02:36
Происшествия
Число жертв в результате авиакатастрофы на Филиппинах достигло 47 человек
02:36
Общество
Гидрометцентр предупредил петербуржцев о потеплении в течение недели
02:32
Общество
Минздрав: вакцинация «Спутником V» не влияет на репродуктивное здоровье
02:30
Общество
Роспотребнадзор оценил качество воды морей в России
02:29
Спорт
Итальянские баскетболисты прошли отбор на ОИ впервые за 17 лет
02:00
Политика
Вассерман рассказал, почему демократы США хотят уничтожить промышленность Америки
01:54
Общество
Вирусолог Альтштейн объяснил быстрое появление вакцины от COVID-19 в России
01:49
Общество
США могут применить бустерные дозы для вакцинации от COVID-19
Все новости

Расплодившийся борщевик заставил нервничать жителей Петербурга

  /   Обновлено: 05 июля 2021 01:22
Общество
Расплодившийся борщевик заставил нервничать жителей Петербурга
Невские Новости

Санкт-Петербург, 5 июля. Жители многих районов Санкт-Петербурга стали жаловаться на массивные заросли борщевика. Растение является крайне опасным для здоровья человека.

Борщевик заметили на шоссе Революции. Люди насчитали порядка 200 стеблей ядовитого растения практически рядом с дорогой. Также его увидели жители Муринского и Красногвардейского районов, передает телеканал «78». Заросли в этих местах уже обработаны специальными химическими средствами.

Ранее стало известно, что сельдерей оказался крайне опасен для человеческого организма. Люди зачастую не обращают внимание на внешние изменения кожи и ожоги, сообщила кандидат биологических наук Екатерина Баранова.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Расплодившийся борщевик заставил нервничать жителей Петербурга
борщевик петербуржцы опасное растение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru