Расплодившийся борщевик заставил нервничать жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 5 июля. Жители многих районов Санкт-Петербурга стали жаловаться на массивные заросли борщевика. Растение является крайне опасным для здоровья человека.

Борщевик заметили на шоссе Революции. Люди насчитали порядка 200 стеблей ядовитого растения практически рядом с дорогой. Также его увидели жители Муринского и Красногвардейского районов, передает телеканал «78». Заросли в этих местах уже обработаны специальными химическими средствами.

Ранее стало известно, что сельдерей оказался крайне опасен для человеческого организма. Люди зачастую не обращают внимание на внешние изменения кожи и ожоги, сообщила кандидат биологических наук Екатерина Баранова.