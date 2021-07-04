Знаменитые лебеди из Петербурга Руслан и Людмила стали родителями

Санкт-Петербург, 4 июля. Петербургские лебеди Руслан и Людмила впервые стали родителями. У пары родились одновременно четыре птенца в пруду возле Пискаревского кладбища.

Информацию подтвердил биолог Павел Глазков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Птенцы уже покрылись пухом серого цвета. На полное созревание новорожденным потребуется всего несколько месяцев. Осенью дети смогут стать такими же по габаритам, как их родители. Приблизительно к концу следующего года серым цветом у птенцов будут окрашены голова и шея, а королевским снежно-белым оперением кликуна лебеди обзаведутся к концу 2023 года, сообщил Глазков.

Ранее лебеди поселились в колхозном зооуголке Ставропольского края. Птицы стали украшением уголка, который существует уже более десяти лет. Там также обитают еноты, павлины, страусы и пони.