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Температура воды в Финском заливе на выходных поднялась до 21 градуса
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Температура воды в Финском заливе на выходных поднялась до 21 градуса
Общество
Температура воды в Финском заливе на выходных поднялась до 21 градуса
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 4 июля. Жаркая погода в Петербурге сказалась на температуре воды в Финском заливе. В воскресенье она прогрелась до 21 градуса.

Петербург в воскресенье находился под влиянием антициклона, в результате чего столбик термометра в городе достигал отметки в 29 градусов. Жара сопровождалась небольшим ветром, порывы которого местами составляли около девяти метров в секунду.

Такая погода продлится в Петербурге ближайшую неделю. В это время жителей и гостей Северной столицы будет ждать малооблачное небо и отсутствие осадков.

Июль порадует теплой погодой почти на всей территории России, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Москве возвращение жары до 30 градусов ожидается уже на следующей неделе, передает RT.

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