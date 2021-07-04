Температура воды в Финском заливе на выходных поднялась до 21 градуса

Санкт-Петербург, 4 июля. Жаркая погода в Петербурге сказалась на температуре воды в Финском заливе. В воскресенье она прогрелась до 21 градуса.

Петербург в воскресенье находился под влиянием антициклона, в результате чего столбик термометра в городе достигал отметки в 29 градусов. Жара сопровождалась небольшим ветром, порывы которого местами составляли около девяти метров в секунду.

Такая погода продлится в Петербурге ближайшую неделю. В это время жителей и гостей Северной столицы будет ждать малооблачное небо и отсутствие осадков.

Июль порадует теплой погодой почти на всей территории России, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Москве возвращение жары до 30 градусов ожидается уже на следующей неделе, передает RT.