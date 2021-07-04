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Женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком на КАД
Происшествия
Женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком на КАД
pxhere.com

Санкт-Петербург, 4 июля. Массовая авария с пострадавшими парализовала КАД на севере Петербурга. Двух человек увезли на скорой в больницу.

Массовая авария произошла на 26-м километре внутренней стороны КАД. Там столкнулись два легковых автомобиля и "Газель". В результате происшествия одна из машин получила сильные повреждения, а женщина оказалась заблокирована в иномарке. Ее и шестилетнего ребенка госпитализировали с травмами.

На месте происшествия работают четыре бригады скорой помощи и реанимации, а также сотрудники МЧС. Авария стала причиной огромной пробки.

Инсульт водителя автобуса стал причиной массового ДТП в Тамбове. К ликвидации последствий ДТП было привлечено 19 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

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