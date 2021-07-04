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Водителя скутера заковали в наручники после гонки с автоинспекторами в Петербурге
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Происшествия
Водителя скутера заковали в наручники после гонки с автоинспекторами в Петербурге
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 4 июля. Полицейские проводят проверку в отношении 35-летнего горожанина. Мужчина был задержан в Приморском районе.

События разворачивались на глазах у местных жителей. Горожане утверждают, что водитель двухколесного транспорта спровоцировал погоню. Водитель не стал уходить от преследования по тротуару. Служебный автомобиль прижал скутер к обочине, мужчина решил остановиться.

Из салона выбежали силовики, они уложили хулигана на асфальт и надели наручники. Супруга и дочь нарушителя стали невольными свидетелями задержания.

В Ангарске сотрудники полиции пустились в погоню за машиной ВАЗ. За рулем отечественного авто был подросток. После задержания выяснилось, что молодой человек был в нетрезвом состоянии.

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ГИБДД задержание скутер
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