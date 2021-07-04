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Очевидцы спасли мужчину после неудачного прыжка с Яхтенного моста
Происшествия
Очевидцы спасли мужчину после неудачного прыжка с Яхтенного моста
wikipedia.org  /  A.Savin / CC BY-SA 3.0

Санкт-Петербург, 4 июля. Мужчина решил развлечься экстремальным способом. Он совершил прыжок с Яхтенного моста, сделав сальто.

По словам очевидцев, приземление оказалось крайне неудачным. Пострадавший «вошел в воду» не вертикально, а горизонтально. В результате гидроудара он мог сломать ребра. Свидетели утверждали, что мужчина не смог всплыть самостоятельно, но к нему на помощь пришли «саперы».

Отдыхавшие вытащили экстремала из воды, он с трудом дышал и хрипел. Мужчину забрал реанимобиль.

Ночью в Неву прыгнул мужчина. По предварительной информации, гражданин, находившийся в состоянии наркотического опьянения, решил искупаться. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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мост экстрим прыжок
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