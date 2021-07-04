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Аномальная жара придет в Петербург на следующей неделе

  /   Обновлено: 04 июля 2021 17:09
Общество
Аномальная жара придет в Петербург на следующей неделе
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 4 июля. Жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о новом витке аномальной жары.

Уже на следующей неделе в регион придет аномальная жара. Ближайшие семь дней в городе на Неве будут засушливыми. Небольшие дожди могут пойти в Петербурге ближе к выходным, отметил заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич.

«Влияние на погоду оказывает антициклон, который смещается с северных областей России через центральную часть и захватывает запад страны», — пояснил он изданию «Невские новости».

Аналогичная погода придет на следующей неделе и в столицу России. Уже через несколько дней температура воздуха в Москве поднимется до отметки в +34 градуса, отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Такие погодные условия в регионе, по его данным, продержатся до середины июля.

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синоптик жара куткевич
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