Аномальная жара придет в Петербург на следующей неделе

Санкт-Петербург, 4 июля. Жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о новом витке аномальной жары.

Уже на следующей неделе в регион придет аномальная жара. Ближайшие семь дней в городе на Неве будут засушливыми. Небольшие дожди могут пойти в Петербурге ближе к выходным, отметил заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич.

«Влияние на погоду оказывает антициклон, который смещается с северных областей России через центральную часть и захватывает запад страны», — пояснил он изданию «Невские новости».

Аналогичная погода придет на следующей неделе и в столицу России. Уже через несколько дней температура воздуха в Москве поднимется до отметки в +34 градуса, отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Такие погодные условия в регионе, по его данным, продержатся до середины июля.