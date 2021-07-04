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Таксист протаранил иномарку на пересечении двух улиц в Выборгском районе Петербурга
Происшествия
Таксист протаранил иномарку на пересечении двух улиц в Выборгском районе Петербурга
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Санкт-Петербург, 4 июля. Две машины не смогли разъехаться на перекрестке Северного проспекта и улицы Есенина. По словам очевидцев, ДТП обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, водитель Chevrolet пытался проскочить перекресток на красный свет, но в этот момент ему в бок врезалась машина такси. От удара иномарку откинуло на тротуар. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Тобольске. Водитель Toyota Avensis столкнулся с Kia Rio, который въехал в Lada Granta. После отечественную легковушку отбросило на еще одну Kia Rio, сообщало URA.RU.

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