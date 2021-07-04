Петербуржец умер в реанимации после заплыва в бассейне фитнес-клуба

Санкт-Петербург, 4 июля. В Северной столице умер 64-летний мужчина после посещения одного из фитнес-клубов на Пулковском шоссе. Мужчина почувствовал себя плохо после плавания в бассейне и упал.

Петербуржца доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и острую субдуральную гематому с правой стороны.

В реанимации врачи боролись за жизнь пациента, но впоследствии он скончался. Правоохранители посмотрели камеры видеонаблюдения с места происшествия и не обнаружили противоправных действий в отношении погибшего.

В Кирове 11-летний мальчик утонул в бассейне аквапарка. СК РФ по региону возбудил уголовное дело.