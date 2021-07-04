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Пациента со сломанной челюстью ищут петербургские полицейские

  /   Обновлено: 04 июля 2021 15:29
Происшествия
Пациента со сломанной челюстью ищут петербургские полицейские
35.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Санкт-Петербург, 4 июля. Врач Ленинградской областной клинической больницы сообщил полицейским об исчезновении пациента. Мужчина вечером мог самовольно покинуть медучреждение.

Медик рассказал, что в больницу был доставлен 32-летний житель города Сясьстроя. У мужчины был диагностирован перелом нижней челюсти, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Согласно основной версии, пациент, не имея выписки, мог отправиться домой. Полиция получила ориентировку на исчезнувшего гражданина.

В Москве силовики несколько часов искали сына российского миллиардера. Молодой мужчина рассказал, с чем был связан его уход.

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больница полиция перелом
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