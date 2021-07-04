Пациента со сломанной челюстью ищут петербургские полицейские

Санкт-Петербург, 4 июля. Врач Ленинградской областной клинической больницы сообщил полицейским об исчезновении пациента. Мужчина вечером мог самовольно покинуть медучреждение.

Медик рассказал, что в больницу был доставлен 32-летний житель города Сясьстроя. У мужчины был диагностирован перелом нижней челюсти, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Согласно основной версии, пациент, не имея выписки, мог отправиться домой. Полиция получила ориентировку на исчезнувшего гражданина.

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