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Борт санавиации экстренно доставил заболевшую на Кипре девочку в Петербург

  /   Обновлено: 04 июля 2021 15:20
Происшествия
Борт санавиации экстренно доставил заболевшую на Кипре девочку в Петербург
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Санкт-Петербург, 4 июля. Во время отдыха на Кипре у 11-летней девочки случилось нарушение мозгового кровообращения. Самолетом санавиации ребенка доставили в Санкт-Петербург.

Скорая помощь встретила девочку в аэропорту Пулково и экстренно госпитализировала ее в Педиатрический университет. Пациентке проведут углубленное обследование, после которого врачи назначат тактику лечения и примут решение о необходимости хирургического вмешательства.

Губернатор Александр Беглов пообещал оказать семье необходимую помощь в лечении и прохождении реабилитации.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки вертолета санавиации в Новосибирской области.

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