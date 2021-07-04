Борт санавиации экстренно доставил заболевшую на Кипре девочку в Петербург

Санкт-Петербург, 4 июля. Во время отдыха на Кипре у 11-летней девочки случилось нарушение мозгового кровообращения. Самолетом санавиации ребенка доставили в Санкт-Петербург.

Скорая помощь встретила девочку в аэропорту Пулково и экстренно госпитализировала ее в Педиатрический университет. Пациентке проведут углубленное обследование, после которого врачи назначат тактику лечения и примут решение о необходимости хирургического вмешательства.

Губернатор Александр Беглов пообещал оказать семье необходимую помощь в лечении и прохождении реабилитации.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки вертолета санавиации в Новосибирской области.