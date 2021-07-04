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Петербуржец лишился телефона и цепочки после просьбы дать 50 рублей

  /   Обновлено: 04 июля 2021 14:59
Происшествия
Петербуржец лишился телефона и цепочки после просьбы дать 50 рублей
pxhere.com

Санкт-Петербург, 4 июля. Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения в подъезде. Заявление поступило от жителя дома на проспекте Энгельса, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Мужчина рассказал, что утром возле детской площадки к нему подошла женщина и попросила дать 50 рублей. Заявитель отметил, что при себе у него нет денег, и предложил пройти к нему домой.

Как только они оказались в подъезде, следом вошли двое мужчин. Один из них кулаком несколько раз ударил пострадавшего по голове. Злоумышленники забрали у горожанина телефон, золотую цепочку и браслет и быстро покинули парадную.

Жительница Северной столицы стала жертвой нападения. Агрессивный мужчина ударил ее в очереди в магазине.

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