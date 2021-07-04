Петербуржец лишился телефона и цепочки после просьбы дать 50 рублей

Санкт-Петербург, 4 июля. Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения в подъезде. Заявление поступило от жителя дома на проспекте Энгельса, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Мужчина рассказал, что утром возле детской площадки к нему подошла женщина и попросила дать 50 рублей. Заявитель отметил, что при себе у него нет денег, и предложил пройти к нему домой.

Как только они оказались в подъезде, следом вошли двое мужчин. Один из них кулаком несколько раз ударил пострадавшего по голове. Злоумышленники забрали у горожанина телефон, золотую цепочку и браслет и быстро покинули парадную.

Жительница Северной столицы стала жертвой нападения. Агрессивный мужчина ударил ее в очереди в магазине.