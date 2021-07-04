Клиент украл в Петербурге электросамокаты на 150 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 4 июля. В пункте проката мужчина, представившийся Денисом, взял два электросамоката и не вернул их обратно. Происшествие случилось на проспекте Ветеранов.

Персоналу проката нарушитель сообщил, что уехал на дачу, а электросамокаты находятся у него дома. Больше на связь мужчина не выходил, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Потерпевшие написали заявление в полицию по факту кражи и оценили нанесенный материальный вред в 150 тысяч рублей. Правоохранители устанавливают личность и местоположение подозреваемого.

Электросамокаты на набережной Волги в Самаре попали под запрет. Он будет действовать в выходные дни.