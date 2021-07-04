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Петербургская полиция задержала объявленную в розыск мошенницу из Узбекистана

  /   Обновлено: 04 июля 2021 14:21
Происшествия
Петербургская полиция задержала объявленную в розыск мошенницу из Узбекистана
pxhere.com

Санкт-Петербург, 4 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Узбекистана. Она была объявлена в федеральный розыск по факту мошенничества.

Суд принял решение арестовать 39-летнюю женщину. По данным следствия, подозреваемая причастна к преступлению мошеннического характера. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем, аферист из Перми снова похитил у людей миллионы рублей и повторно уехал в колонию. Всего от действий мошенника пострадало 28 человек. В ведомстве рассказали, что до первого тюремного срока он обманул еще 65 человек.

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