Петербургская полиция задержала объявленную в розыск мошенницу из Узбекистана

Санкт-Петербург, 4 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Узбекистана. Она была объявлена в федеральный розыск по факту мошенничества.

Суд принял решение арестовать 39-летнюю женщину. По данным следствия, подозреваемая причастна к преступлению мошеннического характера. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем, аферист из Перми снова похитил у людей миллионы рублей и повторно уехал в колонию. Всего от действий мошенника пострадало 28 человек. В ведомстве рассказали, что до первого тюремного срока он обманул еще 65 человек.