Девушки в памперсах устроили перформанс в метро Петербурга

Санкт-Петербург, 4 июля. Пассажиры петербургского метро сняли на видео необычный перформанс, который в одном из вагонов устроили местные жительницы.

Инцидент произошел на перегоне между станциями «Петроградская» и «Черная речка». Две девушки надели памперсы, начали бегать по вагону и что-то кричать. При этом все происходящее они снимали на видео. Пассажирам метро удалось снять этот перформанс на видео.

«Я вонючка, я все маме расскажу. Я заберу твои игрушки», — кричали петербурженки.

Пользователи интернета негативно оценили выходку двух молодых девушек. Они предположили, что перформанс был организован ради съемок видео в TikTok.

Не менее интересное происшествие случилось в конце июня в метро Гонконга. Некоммерческая организация по сохранению животных Hong Kong Wild Boar Concern Group опубликовала видеозапись, на которой по метро гуляет кабан. Очевидцы сообщили, что зверь проник в поезд со станции Куорри-Бэй. Почти сразу же об этом стало известно сотрудникам общественного транспорта. Работники метро попытались поймать кабана, но через несколько остановок он выскочил из состава и забежал в другой поезд.