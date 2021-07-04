Легковушка протаранила пешеходов после ДТП с микроавтобусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 июля. Легковой автомобиль вылетел на тротуар с пешеходами после аварии с микроавтобусом. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении переулка Гривцова и Казанской улицы.

По предварительным данным, микроавтобус протаранил легковушку на капоте. В результате этого автомобиль вылетел на тротуар, где в этот момент находились люди, и перевернулся на бок. Один человек госпитализирован. Информация о его состоянии уточняется.

Происшествие попало на записи камеры видеонаблюдения. По ним видно, что пешеходом удалось отбежать от летящего в них автомобиля. После ДТП неравнодушные прохожие бросились на помощь к водителю легкового автомобиля.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.