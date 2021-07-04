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Партия «Яблоко» не стала выдвигать Резника в качестве кандидата на выборы
Политика
Партия «Яблоко» не стала выдвигать Резника в качестве кандидата на выборы
assembly.spb.ru  /  Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 4 июля. Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник не вошел в список кандидатов от партии «Яблоко» на парламентские выборы и потерял шансы на переизбрание.

Во время партийного съезда представители объединения согласовали список кандидатов, которые будут принимать участие в выборах парламентариев ЗакСа Петербурга. По информации журналиста Павла Смоляка, Резник не фигурирует ни в партийном списке, ни в перечне кандидатов по одномандатным округам.

Партия «Яблоко» решила не связываться с Максимом Резником по нескольким причинам. Весной 2021 года депутат стал фигурантом дела о хранении наркотических веществ. Плюс ко всему в 2011-м политика уже исключали из состава партии за фальсификацию результатов голосования, пишет издание «Невские новости».

Как стало известно ранее, суд отправил депутата Максима Резника под домашний арест по делу о наркотиках. Ему также запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников, следователей и адвоката, а также пользоваться средствами связи.

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