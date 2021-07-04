Пожар уничтожил комнату и коридор в петербургской квартире

Санкт-Петербург, 4 июля. Сотрудники МЧС больше часа пытались потушить пожар в четырехкомнатной квартире на улице Пионерская. Сведения о пострадавших уточняются.

По данным источника ФАН в экстренных службах, выгорели комната и коридор общей площадью 35 кв. м. Сотрудники МЧС также отметили, что горело 5 кв. м перекрытий между квартирой и чердаком.

К тушению пожара были привлечены 55 спасателей и 14 единиц техники.

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