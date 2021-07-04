Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 11:36
11:34
Происшествия
Мэрию и торговые центры Казани эвакуировали после сообщения о минировании
11:34
Происшествия
Вертолет потерпел крушение в Кабардино-Балкарии
11:34
Шоу-бизнес
Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв рассказала о травле из-за лишнего веса
11:33
Общество
Названа биодобавка, которую нельзя употреблять людям с ожирением
11:32
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 4 июля
11:31
Общество
Минобороны РФ с опережением графика строит мосты в Тульской области
11:31
Шоу-бизнес
Александр Васильев жестко высказался о стиле Софьи Таюрской из Little Big
11:30
Армия
Бойцы ВСУ развернули у населенного пункта Луганское станцию радиоэлектронной борьбы
11:27
Происшествия
Мужчина скончался во время фестиваля фейерверков в Сочи
11:26
Происшествия
Мигранты устроили массовую драку с битами на Большеохтинском проспекте
Все новости

Пожар уничтожил комнату и коридор в петербургской квартире

  /   Обновлено: 04 июля 2021 11:05
Происшествия
Пожар уничтожил комнату и коридор в петербургской квартире
vk.com  /  ПЧ-75 «ГКУ РК ОПС по Прионежскому району»

Санкт-Петербург, 4 июля. Сотрудники МЧС больше часа пытались потушить пожар в четырехкомнатной квартире на улице Пионерская. Сведения о пострадавших уточняются.

По данным источника ФАН в экстренных службах, выгорели комната и коридор общей площадью 35 кв. м. Сотрудники МЧС также отметили, что горело 5 кв. м перекрытий между квартирой и чердаком.

К тушению пожара были привлечены 55 спасателей и 14 единиц техники.

В Химках коттедж загорелся после удара молнии. Площадь возгорания составила 80 кв. м, сообщал сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пожар уничтожил комнату и коридор в петербургской квартире
пожар мчс квартира
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru