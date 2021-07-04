Фестиваль современного танца пройдет на Новой сцене Александринского театра

Санкт-Петербург, 4 июля. Петербуржцы смогут оценить мастерство местных танцоров и хореографов. На Новой сцене Александринского театра 4 июля пройдет фестиваль «Open Look. Фокус Санкт-Петербург».

Фестиваль продлится всего один день, но программа мероприятия будет очень насыщенной. Зрители увидят работы лаборатории кинотанца, перфоманс, пластические постановки и много другого. Кроме того, организаторы подготовили открытые лекции о современном танце. Показы «Open Look. Фокус Санкт-Петербург» развернутся в фойе театра, на учебной и основной сценах, а также на лестнице.

В этом году программа полностью состоит из работ петербургских хореографов и танцоров. Одним из самых ожидаемых показов станет спектакль Ксении Михеевой «Последнее чаепитие». Постановка стала лауреатом Национальной театральной премии «Золотая Маска». Зрители также увидят новую версию пластической постановки «В ожидании Годо» по мотивам одноименной пьесы Сэмюэля Беккета, кроме того в рамках фестиваля пройдет премьера спектакля «Кислород».

Недавно Минкультуры РФ сообщило, что прорабатывает планы поддержки и помощи театрам, галереям и музеям, которые понесли убытки в пандемию. Ведомство в июне собирало оценки упущенных доходов от курируемых организаций.