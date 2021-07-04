Тепло до +28 градусов ожидается в Петербурге 4 июля

Санкт-Петербург, 4 июля. Малооблачная погода ожидается в Северной столице на протяжении всего дня, сообщили в местном управлении МЧС России.

Воскресенье принесет в Санкт-Петербург сухую и жаркую погоду, отметили в ведомстве со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В течение дня воздух прогреется до +28 градусов.

Жителей города на Неве также ожидает северо-восточный ветер, который подует со скоростью от двух до семи метров в секунду. Местами он усилится до 11 метров в секунду, отметили специалисты.

В то же время в Москве на будущей неделе вернется жаркая погода. Столбики термометров покажут там до +34 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.