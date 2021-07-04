Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 06:58
06:56
Общество
Странам ЕС запретили продавать одноразовую пластиковую посуду
06:54
Общество
Студенты Башкортостана и Краснодарского края могут получить повышенные стипендии
06:52
Общество
Студенты США стыдятся своего американского происхождения
06:46
Происшествия
Спасательный отряд обнаружил пропавшую в июне жительницу Южно-Сахалинска
06:45
Общество
Доктор Мясников опроверг антитело-зависимое усиление COVID-19
06:43
Происшествия
Масштабный пожар произошел в частном секторе центральной части Сахалина
06:42
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение у берегов Чили
06:42
Политика
Депутат Пискарев высказал мнение о новой стратегии национальной безопасности
06:41
Евро 2020
Испанец в честь победы своей команды на Евро прыгнул в канал в Петербурге
06:25
Происшествия
Лестничная площадка вспыхнула в Выборгском районе Петербурга
Все новости

Лестничная площадка вспыхнула в Выборгском районе Петербурга
Происшествия
Лестничная площадка вспыхнула в Выборгском районе Петербурга
Невские Новости  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 4 июля. Возгорание произошло на лестничной площадке в Выборгском районе Петербурга. Спасатели смогли потушить пожар, сообщили в местном МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарных в 03:38. ЧП произошло по адресу Руднева, дом 19, корпус 1. В жилом доме на лестничной площадке огнем была объята обстановка на площади 2 «квадрата», а также входная дверь.

К тушению пожара привлекли три единицы спецтехники и 15 спасателей. Пожарные ликвидировали возгорание в 04:03. О пострадавших не сообщалось.

На днях в Колпинском районе пожар уничтожил двухэтажный деревянный сарай. Площадь возгорания составила 50 «квадратов».

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Лестничная площадка вспыхнула в Выборгском районе Петербурга
мчс петербург выборгский район
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru