Лестничная площадка вспыхнула в Выборгском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 4 июля. Возгорание произошло на лестничной площадке в Выборгском районе Петербурга. Спасатели смогли потушить пожар, сообщили в местном МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарных в 03:38. ЧП произошло по адресу Руднева, дом 19, корпус 1. В жилом доме на лестничной площадке огнем была объята обстановка на площади 2 «квадрата», а также входная дверь.

К тушению пожара привлекли три единицы спецтехники и 15 спасателей. Пожарные ликвидировали возгорание в 04:03. О пострадавших не сообщалось.

На днях в Колпинском районе пожар уничтожил двухэтажный деревянный сарай. Площадь возгорания составила 50 «квадратов».