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Краснокнижные ястребы вывели рекордное потомство в Петербурге
Общество
Краснокнижные ястребы вывели рекордное потомство в Петербурге
vk.com  /  группа ««Сирин» — помощь птицам и другим диким животным» «ВКонтакте»

Санкт-Петербург, 4 июля. Хищные ястребы-тетеревятники обзавелись рекордным потомством в Санкт-Петербурге. У пары родились сразу четыре птенца, рассказал биолог Павел Глазков.

Птенцы краснокнижных ястребов-тетеревятников появились на свет в одном из парков Северной столицы. Подросшие отпрыски уже покинули гнезда, но продолжают обитать рядом с родителями, отметил биолог в группе «Каждой твари по паре».

«Подросшие отпрыски вылетели из гнезда, и теперь заботливые родители около месяца будут кормить их поблизости, постепенно обучая самостоятельной охоте», поделился Глазков.

Гнездо ястребов-тетеревятников составляет почти 1,5 метра в диаметре. Птицы строят его высоко в кронах деревьев и могут пользоваться им на протяжении десяти лет. В Петербурге, по словам биолога, обитают пять пар этих краснокнижных хищников.

Еще одним потомством обзавелись серебряные фазаны из ишимского зоопарка «Ноев ковчег». У пары родились два птенца. Они уже могут выбираться из-под маминого крыла, охотиться на насекомых и разгуливать по вольеру.

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птица потомство ястреб-тетервятник
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