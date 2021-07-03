Больше 20 тысяч петербуржцев прошли вакцинацию от коронавируса за сутки

Санкт-Петербург, 3 июля. Вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 20 595 жителей Северной столицы за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Более 5 тыс. человек из них уже получили второй компонент вакцины и завершили процедуру иммунизации. Порядка 107 тыс. комплектов препарата сейчас есть в распоряжении врачей Петербурга. Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в Северной столице с начала 2021 года.

Всего 134 прививочных пункта развернули на территории города. Маломобильные граждане могут вызвать бригаду для проведения процедуры на дом. Россияне могут сделать прививку от коронавируса бесплатно при наличии полиса ОМС.

Порядка 600 тыс. трудовых мигрантов зарегистрировано в Северной столице. Правительство города планирует привить их от коронавирусной инфекции. Врачи будут использовать для процедуры вакцину «Спутник Лайт».