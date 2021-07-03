Сотрудники МЧС потушили заброшенное здание на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 3 июля. Крыша здания загорелась во Фрунзенском районе. Спасатели потушили пожар менее чем за час.

ЧП произошло на набережной Обводного канала. Там горело неэксплуатируемое здание. Сотрудники МЧС оперативно приехали на пожар и ликвидировали горение на кровле площадью 15 кв. м.

Сведения о пострадавших не поступали. На ликвидацию огня было направлено 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

На неделе петербургские спасатели ликвидировали пожар в Калининском районе. Возгорание было зафиксировано в двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров. Огонь распространился на два «квадрата».