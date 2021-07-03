Полиция Петербурга сняла с карниза наркомана в красных трусах

Санкт-Петербург, 3 июля. Мужчина испугался угроз соседа и решил спрятаться от него на карнизе.

Полицейским удалось спасти гражданина, который вылез на карниз дома в Василеостровском районе в нижнем белье красного цвета.

В полицию поступило сообщение о том, что на Весельной улице слышна стрельба. Когда правоохранители прибыли на место происшествия они не застали перестрелки, однако обнаружили местного жителя, который балансировал на карнизе в трусах. Правоохранители ринулись ему на помощь и сняли пострадавшего.

Оказалось, что 25-летний молодой человек находился под воздействием наркотических веществ. Он неадекватно себя вел, и сосед припугнул его ружьем. Испуганный дебошир спрятался на подоконнике.

Еще один случай произошел с 14-летним подростком, которого задержала полиция за проникновение в здание учебного заведения в ночное время. Инцидент произошел на Пискаревском проспекте.