Петербуржец жестоко избил бездомного у метро

Санкт-Петербург, 3 июля. Врачи доставили в больницу бездомного, которого избил прохожий на улице. Обстоятельства случившегося выясняются.

Неизвестный у станции метро «Озерки» набросился на бездомного и избил его. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Очевидцы сообщили о случившемся в полицию и вызвали скорую. Врачи госпитализировали пострадавшего. По имеющимся данным, у него диагностировали ушибы грудной клетки и лица. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, за ним наблюдают медики. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

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